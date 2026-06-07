Benfica vence Taça de Portugal feminina de andebol





(Com Lusa)

As 'encarnadas', pentacampeãs nacionais e que venceram três das quatro últimas finais da prova 'rainha', já tinham vencido a Supertaça, somando, assim, mais um título e conseguindo a época perfeita a nível nacional.As 'águias' entraram melhor e ganharam uma margem confortável logo nos minutos iniciais. Ainda assim, foram enfrentando a inspiração de Luciana Rebelo, que, com quatro golos nos primeiros 10 minutos, foi mantendo a formação de Vila Nova de Gaia na discussão do encontro.O conjunto de Luís Monteiro manteve a diferença por quatro golos durante vários minutos, mas, na reta final da primeira parte, a equipa de Helena Soares conseguiu atenuar a desvantagem para apenas dois golos (18-16).Um excelente início de segunda parte, contudo, devolveu uma margem bastante confortável ao emblema lisboeta, que chegou a ter nove golos de vantagem ainda relativamente cedo. Já o CJ Almeida Garrett demorou quase 10 minutos para marcar pela primeira vez na etapa complementar.Numa partida sem história, a reação da equipa de Gaia foi ‘tímida’ e sem capacidade para ameaçar o poderio das 'encarnadas', que confirmaram a vitória com uma vantagem de nove golos.Com a conquista da 10.ª Taça de Portugal, impedindo o primeiro título na prova à formação de Vila Nova de Gaia, o Benfica está agora a 10 vitórias de igualar o Madeira SAD, recordista com 20 troféus.Jogo disputado no Panorama Multiusos de Alcobaça, em Alcobaça.CJ Almeida Garrett - Benfica, 25-34.Ao intervalo: 16-18.Sob arbitragem de Eduardo Guimarães e António Santa Clara, as equipas alinharam e marcaram:- CJ Almeida Garrett (25): Mariana Silva (gr), Sofia Oliveira, Luciana Rebelo (6), Sara Brás (1), Ângela Pessoa (5), Lara Calçada (2) e Mariana Oliveira. Jogaram ainda, Maria Santos (5), Francisca Nunes, Luísa Freitas, Rebeca Freitas (1), Sofia Gonçalves, Bárbara Mendes (2), Leonor Gonçalves e Leonor Antunes (3).Treinador: Helena Soares.- Benfica (34): Matilde Rosa (gr), Patrícia Rodrigues (5), Duda (7), Nora Leitner (2), Nádia Rodrigues (1), Mihaela Minciuna (5) e Carolina Monteiro (4). Jogaram ainda, Maddalena Cabrini (gr), Sofia Ferreira (1), Mariana Costa (1), Maria Unjanque, Catarina Bernardino, Madalena Pereira, Constança Sequeira (5), Ana Silva e Alexandra Shunu (3).Treinador: Luís Monteiro.Assistência: cerca de 600 espectadores.