Benfica venceu 11.ª Taça de Portugal feminina de hóquei em patins seguida

Maria Sofia Silva fez o 1-0 para as encarnadas aos 36 minutos, Aimée Blackman marcou o segundo de livre direto aos 48 e Catarina Costa reduziu quando faltavam 21,9 segundos para o fim, o que já não deu tempo à Sanjoanense para ir atrás do empate.



O Benfica partiu como favorito para esta final por ser o recordista da prova com 10 troféus conquistados, o atual campeão nacional e o líder destacado do campeonato desta época, com mais nove do pontos do que a Sanjoanense, e dominou tanto a primeira parte como a segunda.



A equipa orientada por Paulo Almeida produziu desde cedo um grande caudal ofensivo e fez vários remates até ao intervalo, que, porém, ou foram para fora ou foram defendidos pela guarda-redes Daniela Pereira.



A Sanjoanense fechou-se o melhor pôde na sua defesa e nas proximidades da sua baliza e tentou explorar o contra-ataque, mas nunca conseguiu perigo junto à baliza adversária.



A segunda parte começou com novidades da equipa de São João da Madeira, pois Daniela Pereira deu o lugar a Catarina Viola e esta continuou o bom trabalho que a titular havia feito no primeiro tempo.



O Benfica manteve a pressão atacante na segunda parte, mas nem sempre tomou as melhores decisões ou foi objetivo, o que permitiu à Sanjoanense manter o nulo até aos 36 minutos, altura em que Maria Sofia Silva bateu Catarina Viola com um remate forte e colocado da esquerda.



Catarina Costa foi a mais inconformada no finalista vencido, mas não teve companhia à altura e o Benfica conseguiu quase sempre anulá-la, bloqueando-lhe remates ou impedindo-a de se aproximar da baliza defendida por Alice Vicente.



O minuto 48 foi fatal para a Sanjoananse, porque a equipa ficou em inferioridade numérica por Joana Rodrigues ter visto o cartão azul e o Benfica beneficiou de um livre direto, que Aimée Blackman transformou no 2-0.



As ‘encarnadas’ tentaram depois gerir a posse de bola, prolongando o mais possível os ataques, e a Sanjoanense sentiu então muitas dificuldades para reagir.



Ainda assim, o Benfica atingiu a 10.ª falta quando restavam 21,9 segundos para o final e isso deu à Sanjoanense um livre direto que Catarina Costa aproveitou para fazer o 2-1, num jogo que terminou pouco depois com as jogadoras os adeptos encarnados a fazerem a festa.