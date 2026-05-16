Benfica volta a sagrar-se campeão nacional de râguebi 25 anos depois

Com 4-2 em ensaios, os `encarnados` não consentiram ao Cascais o ponto de bónus ofensivo de que precisava para ser campeão e fez a festa no Hipódromo Manuel Possolo, apesar de jogar quase toda a segunda parte em inferioridade numérica devido à expulsão de Elliot Ryan, a um minuto do intervalo, momento em que o Cascais vencia por 14-0 (2-0 em ensaios).

Foi o 10.º título de campeão nacional de râguebi do clube da Luz, o primeiro desde 2001, que igualou o Belenenses no historial do principal escalão competitivo português, ambos com 10 conquistas, atrás de CDUL (20) e Direito (12).