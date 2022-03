Bernal volta a pedalar na estrada dois meses após o acidente

”, escreveu o ciclista nas redes sociais.Um vídeo publicado por outro corredor, Camilo Castiblanco, mostra Bernal, vencedor da Volta a França em 2019 e da Volta a Itália em 2021, a pedalar junto a outros ciclistas, num sinal positivo da recuperação após ter voltado à bicicleta estática em fevereiro.Em 24 de janeiro, o colombiano de 25 anos colidiu, a alta velocidade, com um autocarro enquanto treinava com outros colegas da equipa INEOS no Norte de Cundinamarca, nos arredores de Bogotá, sofrendo múltiplas fraturas, além da perfuração dos pulmões, o que obrigou a várias intervenções cirúrgicas.”, tinha enumerado o corredor de 25 anos, numa publicação na rede social Instagram.