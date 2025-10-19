Bernardo Leça Pereira campeão do mundo sub-23 de canoagem de mar

O canoísta madeirense, do Clube Naval da Calheta, foi ainda terceiro classificado em termos absolutos, assegurando a medalha de bronze.



Depois da medalha de prata no Mundial de 2024, que teve como palco o mar da Madeira, Bernardo festejou o ouro de sub-23 com o tempo de 2:06.15 horas, ficando a cerca de um minuto do campeão mundial absoluto, o australiano Cory Hill, que fez a prova com a marca de 2:05.22.



Os sub-18 da seleção lusa também estiveram em bom plano, com Constança Frazão a ser bronze do escalão, com 2:47.17 horas, enquanto Yann Vilaça foi quarto, em 2:20.32.