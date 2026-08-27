Bernardo Pereira campeão da Europa sénior e sub-23 de canoagem de mar

Em prova decidida por um quinteto ao sprint, Bernardo Pereira completou o trajeto em 1:33.44 horas, somente um segundo à frente do francês Pierre Vilella, atual campeão do mundo absoluto, garantindo numa só prova, com o melhor tempo SS1 do evento, o cetro europeu em duas categorias.

Constança Frazão também assegurou o ouro para Portugal, finalizando o seu desafio em 1:53.26 horas, menos 31 segundos do que a espanhola Andrea Colmard Jiménez, campeã mundial júnior, num pódio completo com a britânica Katie Luen-Twining, a 1.21 minutos.

Constança Frazão, que viu Carolina Pereira ser sexta, a mais de três minutos e meio, tinha sido bronze mundial júnior em 2025, em Durban, na África do Sul.

Na mesma categoria, Pedro Moreira só foi superado pelo italiano Leonardo Candela, que terminou em 1:37.32, deixando o português a 1.52 minutos.

Em seniores, destaque ainda para o sétimo lugar de Sara Sotero em prova ganha pela espanhola Judit Vergés Xifra.