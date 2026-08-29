Bernardo Pereira e Sara Sotero campeões da Europa SS2 de canoagem de mar

A dupla lusa concluiu o seu desempenho em 55.50 minutos, sendo acompanhada no pódio pelos franceses Pierre Vilella e Margaux Bouteloup, a 1.13 minutos, e pelos espanhóis Chloe Bunnett e Walter Bouzan, terceiros, a 1.45.

"Somos a primeira dupla portuguesa de sempre nesta categoria. O objetivo era conquistar o ouro. Nunca sabíamos o que poderia acontecer porque era a primeira vez, mas correu mesmo muito bem", afirmou Sara Sotero após a prova.

Bernardo Pereira, que na competição individual tinha sido campeão da Europa tanto sub-23 como sénior, destacou a entrada na corrida e a forma como a dupla conseguiu aproveitar as condições do percurso.

"Queríamos chegar à boia em primeiro lugar. Foi uma partida perfeita. Logo a seguir apanhámos uma onda grande e continuámos a avançar. Foi uma corrida incrível para nós", vincou Bernardo Pereira.

No sábado, Constança Frazão garantiu o título júnior, categoria na qual Pedro Moreira foi `vice`.