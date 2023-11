Bernardo Pereira terminou a prova no 20.º lugar geral, mas acabou por ser o terceiro melhor em sub-23, com um tempo de 1:16.09,9 horas, atrás de dois sul-africanos, Matthew Fenn (1:14.31,9), que se sagrou campeão mundial, e Robert Ulvard Hart (1:15.34,9).O outro português em prova, David Fernandes, foi 56.º na classificação geral e terminou no quarto lugar no escalão Masters (40-44 anos), ao gastar 1:21.03,8 horas para cumprir os 21 quilómetros.O australiano Cory Hill é o novo campeão mundial de seniores, com um tempo de 1:11.46,5.