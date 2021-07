Bernardo Pereira sagrou-se campeão do mundo de SS1 júnior em canoagem de mar

Bernardo Pereira, do Clube Naval da Calheta, percorreu os 25 quilómetros da prova em 01:35.02 horas, com mais de sete minutos de vantagem sobre o sul-africano Josua Smith (01:42.08), que foi segundo.



O português Oleksandr Bobusky concluiu a prova na terceira posição, com a marca de 01.42.11 horas.



Em seniores, Fábio Cameira foi o melhor português, com a 12.ª posição em SS1, seguido de David Fernandes, que foi 13.º, numa prova vencida pelo sul-africano Nicolas Nothen da África do Sul.



No setor feminino, Carlota Duarte foi oitava classificada em SS1, numa competição conquistada pela sul-africana Michel Burn.