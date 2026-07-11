Bernardo Pires lidera basquetebol do Sporting





(Com Lusa)

Natural de Aveiro, Bernardo Pires, de 32 anos, chega a Alvalade depois de sete anos no Imortal, primeiro como treinador da equipa B e depois do conjunto principal do clube de Albufeira.“Sem dúvida que é o maior desafio da minha carreira, mas sempre que tenho a oportunidade de subir de nível encaro o desafio como um dos maiores da minha carreira. Naturalmente que, desta vez, treinando um dos melhores, se não o melhor clube de Portugal, inevitavelmente a responsabilidade aumenta, até pela massa associativa”, disse aos canais de comunicação dos ‘leões’.Bernardo Pires, que como jogador passou por Illiabum e Beira-Mar, revelou que o avô era adepto “fanático” do Sporting e que chegar ao clube, além dessa ligação familiar, “é o culminar de um trajeto difícil, de muitas etapas, muitos anos de trabalho, algumas vezes sem retorno”, assumindo a responsabilidade de suceder a Luís Magalhães.“Não sinto pressão por substituí-lo, sinto, sim, gratidão. Conheço-o praticamente desde sempre, porque treinou e trabalhou com o meu pai, andou comigo ao colo e foi meu treinador na formação. Por isso, inevitavelmente, acho que mais do que pressão é gratidão e aquilo que desejo é fazer jus àquilo que o Luís sempre fez pelo clube”, afirmou.