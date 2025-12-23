Biatleta norueguês Sivert Guttorm Bakken encontrado morto no quarto de hotel

"Os nossos pensamentos estão, antes de tudo, com a família de Sivert e todos os seus entes queridos, tanto na Noruega quanto no exterior. Estamos a cooperar com as autoridades italianas no local", referiu em comunicado a secretária-geral interina da federação norueguesa, Emilie Nordskar.



As autoridades italianas confirmaram o óbito e deram conta de que foi formada uma equipa de apoio para dar suporte à família de Sivert Guttorm Bakken.



Bakken venceu a sua primeira prova da Taça do Mundo em 2022, em Oslo Holmenkollen, na prova de largada de 15 quilómetros. Mas, após uma temporada de sucesso em 2021/22, a sua carreira foi interrompida precocemente devido a problemas cardíacos.



De volta ao topo após uma longa recuperação, estava em 13.º na classificação geral depois da etapa de Grand-Bornand, em França, no último fim de semana, onde conquistou o quinto lugar no sprint.



