Bicampeão Alcaraz pelo terceiro ano consecutivo na final de Wimbledon

Vencedor também das duas últimas edições de Roland Garros e do Open dos Estados Unidos em 2022, Alcaraz, segundo tenista mundial, venceu Fritz, quinto e que estava pela primeira vez nas meias-finais de um ‘major’, por 6-4, 7-5, 6-3 e 7-6 (8-6), em duas horas e 49 minutos.



Em Londres, Alcaraz, que nunca perdeu uma final de um Grand Slam, vai defrontar agora o vencedor do encontro entre o italiano Jannik Sinner, líder do ranking mundial, e o sérvio Novak Djokovic, sexto e recordista de títulos em ‘majors’.