Bicampeão olímpico de remo Olaf Tufte morreu aos 50 anos

De acordo com a imprensa, o antigo remador olímpico, também bicampeão mundial, em 2001 e 2003, casado e pai de dois filhos, foi encontrado inconsciente na sua quinta e acabou por morrer num hospital em Oslo.



“Foi um dos maiores heróis desportivos da Noruega, um atleta olímpico de verão condecorado, um dos melhores remadores que já tivemos e um grande exemplo para muitos”, referiu o primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Store, em comunicado.



Tufte competiu em todos os Jogos Olímpicos desde Atlanta1996 até Tóquio2020, e conquistou também medalhas nos Jogos de Sidnei2000, de prata, e Rio2016, de bronze, ambas em skiff duplo.



