Bicampeão Sporting começa defesa do título de andebol com visita ao Marítimo

Além da viagem `leonina` à Madeira, a jornada inaugural da fase regular do campeonato inclui a visita do FC Porto, recordista de conquistas da prova, com 24, uma acima dos `verde e brancos`, ao ABC de Braga, terceiro mais titulado, com 13, e a receção do Benfica ao Belenenses.

Em relação aos encontros entre `grandes`, o Sporting vai ser anfitrião do Benfica e do FC Porto nas segunda e quarta rondas, em 13 e 27 de setembro, respetivamente, enquanto as `águias` visitarão os `dragões` na 11.ª, derradeira da primeira volta, em 15 de novembro.

A prova assumirá o mesmo formato da temporada anterior, com os 12 clubes participantes a defrontarem-se a duas voltas e a transportarem 50% dos pontos conquistados para a fase final, que será repartida por três grupos e definirá o campeão nacional, a última vaga de acesso às competições europeias e as duas despromoções.

Antes do sorteio, o lateral-esquerdo internacional português Martim Costa, que conquistou três troféus internos pelo Sporting em 2024/25, e o cabo-verdiano Délcio Pina, da mesma posição e autor de 180 golos pelo Marítimo, foram agraciados com os prémios de jogador mais valioso e melhor marcador da última edição do campeonato, respetivamente.