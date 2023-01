Biden recebe campeões da NBA na Casa Branca

"Os Golden State Warriors são sempre bem-vindos nesta Casa Branca", lançou Biden, considerando Curry como "um dos grandes desportistas" da atualidade.



Os Warriors venceram quatro campeonatos em oito anos, mas não visitaram a Casa Branca enquanto Donald Trump era presidente, com o político a faltar com o convite após Stephen Curry, estrela da equipa, dizer que não estava interessado em ir a Washington.



Já Biden sublinhou que os Warriors "refletem a América" com o seu estilo de jogo, mostrando "movimento constante, com liberdade individual e personalidade que se reúnem como um todo, uma equipa que joga com alegria, com vontade de ser o seu melhor".