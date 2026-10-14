Bielorrussa Aryna Sabalenka eliminada na estreia em Wuhan

Depois de ter ficado isenta da primeira ronda, a primeira cabeça de série do torneio chinês foi derrotada pela norte-americana, 31.ª, por 3-6, 6-4 e 7-6 (7-5), em duas horas e 27 minutos.



Sabalenka, que perdeu o número um mundial após o Open dos Estados Unidos, ainda salvou nove pontos de encontro, mas acabou mesmo por ser eliminada novamente numa fase preliminar de um WTA 1.000, como tinha acontecido em Pequim, onde foi afastada na terceira ronda.



Após a derrota na final do Open dos Estados Unidos, em meados de setembro, frente à cazaque Elena Rybakina, nova líder do ranking, a bielorrussa apenas venceu um encontro em dois torneios, frente à mexicana Renata Zarazua, na segunda ronda de Pequim.