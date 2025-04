Biwott e Hirpa vencem Maratona de Paris

Benard Biwott, de 23 anos, conquistou a sua segunda maratona, em 02:05.25, melhorando o seu recorde pessoal, depois de escapar aos seus rivais a 10 quilómetros da chegada.



O vencedor da maratona de Frankfurt, em 2024, deixou Ibrahim Hassan, do Djibuti, no segundo lugar, com o tempo de 02:06.13, enquanto o também queniano Sila Kiptoo terminou em terceiro, em 02:06.21.



No setor feminino, Bedatu Hirpa, de 25 anos, impôs-se, em 02:20.45, à sua compatriota Dera Dida (02:20.49), tal como tinha feito na Maratona do Dubai, em janeiro último. A queniana Angela Tanui terminou no terceiro posto (02:21.07).



A Maratona de Paris, que completa 50 anos em 2026 e é uma das mais participadas do mundo, conta com quatro portugueses no seu historial de vencedores, casos de Manuel Matias e Aurora Cunha (1988), Domingos Castro (1995) e Henrique Crisóstomo (1996).