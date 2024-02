Boaventura de Almeida e Pinheiro Ruiz estreiam-se nas convocatórias dos `lobos`

Boaventura de Almeida é um terceira linha do Section Paloise, do Top 14 francês (primeiro escalão profissional), que passou pelo Cascais em 2020/21, enquanto Diego Pinheiro Ruiz, da mesma posição, atua pelo Grenoble, na Pro D2 (segundo escalão).



O pilar de naturalidade georgiana Giorgi Turabelidze, da Agronomia, também se estreia nas chamadas aos trabalhos dos ‘lobos’, após ter integrado regularmente, nos últimos dois anos, as convocatórias dos Lustianos XV, equipa de franquia da FPR que disputa a Rugby Europe Super Cup.



A convocatória, de 34 jogadores, inclui ainda os pilares Abel Cunha (Albi, Fra), António Machado Santos (Belenenses), António Prim (Direito), André Arrojado (Técnico), Manuel Worm (Belenenses) e os talonadores Luka Begic (Chambéry, Fra), Pedro Santiago Lopes (Cascais) e Pedro Vicente (Agronomia).



O ‘pack’ de avançados fica completo com os segunda linha Martim Bello (Cascais), Duarte Torgal (Direito) e Francisco Almeida (CDUL), para além dos terceira linha David Wallis (Belenenses), João Granate (Direito), Manuel Picão (Direito), Vasco Baptista (Benfica) e José Roque (CDUL).



Para vir a formar o par de médios, foram chamados os formação Hugo Camacho (Bayonne, Fra), Pedro Lucas (Técnico) e Duarte Azevedo (Belenenses), assim como os abertura Hugo Aubry (Rouen, Fra) e José Rodrigues (Benfica).



Nas linhas de três quartos, a equipa técnica liderada pelo consultor da World Rugby Daniel Hourcade chamou os centros José Paiva dos Santos (Belenenses), Tomás Appleton (CDUL), Pedro Bettencourt (Oyonnax, Fra) e José Lima (Agronomia).



Ainda nas linhas atrasadas, foram chamados os pontas José Maria Cortes (Agronomia), Lucas Martins (Blagnac, Fra) e Vasco Leite (Agronomia), assim como os defesas Manuel Cardoso Pinto (Agronomia) e Vasco Correia (Cascais).



A seleção portuguesa de râguebi recebe a Polónia no sábado, as 19:00, no Estádio Nacional, no Jamor, em encontro da segunda jornada do REC24.



Portugal está ‘obrigado’ a vencer com ponto de bónus ofensivo para disputar, na semana seguinte, na Roménia, o apuramento para as meias-finais, após o ‘tropeção’ na primeira jornada, onde saiu derrotado por 10-6 na Bélgica.