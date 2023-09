Bodysurf regressa a Carcavelos

Depois de uma época recheada de boas ondas, o regresso a Carcavelos após quase seis anos traz grandes expetativas para a organização que gostaria de ter uma ultima etapa do 9º ano do Campeonato Nacional de Bodysurf com boas ondas, premiando desta forma os atletas que têm vindo a subir muito o nível durante esta época desportiva.Esta prova será também uma celebração para Miguel Rocha e Gui Santos que chegam já com os títulos de campeão nacional, sobretudo Gui Santos que competirá em casa, na praia do seu clube, AquaCarca.A prova tem o check-in marcado para as 08h00 com início previsto pelas 08h30, na Praia de Carcavelos, junto à Pastorinha.

Neste ultimo dia de época de 2023 a organização irá também levar a cabo uma limpeza de praia, pelas 16h com a Surfrider Foundation Lisboa e a presença de Sharona Shnayder – jovem exploradora da National Geographic.





Ranking após 4ª Etapa



Open



1º Miguel Rocha - AVS



2º Rodrigo Carrajola – ESC



3º Diogo Areias – VSC



4º Pedro Collaço - PPSC



Júnior



1º Gui Santos – AQUACARCA



2º Santiago Boia – ADMS



3º Filipe Nascimento - ADMS



4º Maria Nunes – ADMS







Este ano o calendário é composto por cinco etapas que vão a alguns dos mais icônicos locais de ondas em Portugal. Tipicamente as etapas são marcadas com um período de espera de dois dias, sendo que a decisão do dia é realizada em função das melhores condições para os atletas.



2023 - calendário e Locais



1ª Etapa–1 de maio –Figueira da Foz



2ª Etapa – 27 de maio - Lourinhã



3ª Etapa – 10 de junho - Vagos



4ª etapa –23 de julho- Santa Cruz, OCEAN SPIRIT



5ª Etapa – 16 de setembro – Cascais



Este campeonato só é possível com o apoio da Câmara Municipal da Figueira da Foz, do Clube ADMS, da Camara Municipal da Lourinhã, do Praia Surf Clube, da Câmara Municipal de Cascais, da Aqua Carca, da Câmara Municipal de Torres Vedras, da Sealand, da Promotorres, da Câmara Municipal de Vagos, da Associação de Surfistas de Vagos, do Mare, da Migas Surf School , da Billabong , da Nixon, da Dafin, do Portugal Natural, da Fonte Viva, da UCA, AHUA, da Espumantaria, do Ferroviário, da Surfrider Foundation Europe Lisboa, da Best Company e dos parceiros de media MEO Beachcam, da Federação Portuguesa de Surf e da Associação Surf Social Wave que assume a organização deste campeonato, mas sobretudo dos bodysurfers que são o maior incentivo para levar este campeonato mais longe.