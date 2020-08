Bol d`Or cancelada. Estoril recebe final do Mundial de motociclismo de resistência

“A Bol d’Or2020, que deveria encerrar o campeonato do mundo, deveria acolher os adeptos de motociclismo de resistência em Le Castelllet, no sul de França, em 19 e 20 de setembro. Na sequência do endurecimento das restrições de combate à covid-19 em França, as autoridades locais vedaram a presença de público, o que levou a organização a cancelar a corrida”, lê-se no sítio oficial da competição na Internet.O circuito do Estoril vai receber a prova final do Mundial de resistência, que se segue no calendário às 24 Horas de Le Mans, em 29 e 30 de agosto.“É uma enorme deceção o cancelamento da icónica Bol d’Or devido ao alargamento das restrições em França. Eu gostaria de agradecer ao circuito do Estoril, à organização do campeonato e à federação portuguesa os esforços para preparar esta corrida, em tão curto espaço de tempo”, afirmou o presidente da Federação Internacional de Motociclismo (FIM), o português Jorge Viegas.Este anúncio ocorre no mesmo dia em que a FIM atribuiu ao circuito do Estoril a última etapa do Mundial de velocidade em motociclismo, em 18 de outubro, em substituição de Misano, em Itália.

Na sequência das alterações nos calendários devido à covid-19, Portugal, com o circuito de Portimão, já tinha entrado nos campeonatos de Fórmula 1, em 25 de outubro, e de MotoGP, em 22 de novembro.