Borges avança em ‘s-Hertongenbosch

Otto Virtanen, 101.º do mundo, sofreu uma rotura no ligamento do joelho direito no final do embate frente ao argentino Tomás Etcheverry, acabando por confirmar hoje a gravidade da lesão e o abandono do torneio neerlandês.



Desta forma, e depois de ter sido hoje eliminado no torneio de pares, juntamente com o italiano Luciano Darderi, Borges, 38.º do ranking e sétimo cabeça de série, vai disputar pela primeira vez aos ‘quartos’ de um torneio de relva, pouco mais de uma semana depois do português ter chegado pela primeira vez à terceira ronda de Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada.



O maiato vai 'lutar' pela presença nas meias-finais frente ao vencedor do embate entre o francês Ugo Humbert, 20.º do mundo e segundo cabeça de série, e o ‘qualifier’ britânico Daniel Evans, 217.º da hierarquia.