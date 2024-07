Borges conquista Bastad perante Nadal

(Com Lusa)

Perante omaiorquino, vencedor de 22 títulos do Grand Slam e que agora de situa na 261.ª posição da hierarquia mundial, Borges (51.º) impôs-se na terra batida nórdica pelos parciais de 6-3 e 6-2, num encontro que durou uma hora e 27 minutos.Além do inédito triunfo num torneio do circuito ATP, o maiato tornou-se apenas o segundo tenista português a consegui-lo, depois de João Sousa (Kuala Lumpur, em 2013, Valência, em 2015, e Estoril Open, em 2018).