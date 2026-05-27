Borges iguala melhor prestação ao avançar para a terceira ronda

Após ter perdido o primeiro set, o maiato de 29 anos conseguiu a reviravolta no marcador, impondo-se ao 48.º jogador mundial com os parciais de 3-6, 6-2, 6-1 e 6-2, em duas horas e 11 minutos.

Na sua quinta participação em Roland Garros, Borges, atual 51.º classificado do ranking ATP, já igualou a sua melhor prestação na terra batida parisiense, alcançada na passada edição, e vai defrontar na terceira ronda o russo Andrey Rublev, 13.º tenista mundial.

Roland Garros: Nuno Borges fez ainda mais história em Paris



Nuno Borges tornou-se no primeiro tenista português a ‘repetir’ a presença na terceira ronda de Roland Garros, ao conseguir a reviravolta diante do sérvio Miomir Kecmanovic para se impor em quatro sets.



O número um nacional e 51.º jogador mundial voltou a demonstrar dar-se bem com os ares dos Grand Slam, qualificando-se (pelo menos) para a terceira ronda pela sexta vez nos últimos sete ‘majors’ com um triunfo, por 3-6, 6-2, 6-1 e 6-2, frente a Kecmanovic.



Agora, irá defrontar o russo Andrey Rublev, 13.º do ranking ATP, que nunca conseguiu derrotar nos quatro encontros entre ambos, nomeadamente este ano no Masters 1.000 de Monte Carlo, onde finalmente lhe ganhou um set.



Depois de ter ultrapassado o argentino Tomás Martín Etcheverry, Borges entrou mal no encontro da segunda ronda, sendo quebrado pelo finalista do Estoril Open em 2023 no seu primeiro jogo de serviço.



Com o 48.º classificado do ranking ATP a servir irrepreensivelmente, o número um nacional não conseguiu levar o seu adversário nem às vantagens, enfrentando, pelo contrário, mais três ‘break-points’ no sexto jogo.



Embora os tenha anulado, o maiato de 29 anos acabou mesmo por perder o primeiro parcial em apenas 27 minutos, sem que a tendência do encontro se invertesse no início do set seguinte.



Depois de evitar um ‘break’ logo de entrada, o sempre combativo Borges descobriu como contrariar o sérvio, conquistando o quarto jogo ao terceiro ‘break point’ e embalando para uma vantagem de 4-1.



O luso ainda voltaria a quebrar o serviço de Kecmanovic para fechar o segundo set, com um expressivo 6-2 a seu favor.



O ascendente do 51.º classificado do ranking ATP prolongou-se, com Borges, muito mais consistente do que no início do encontro, a adiantar-se rapidamente para 4-0, com dois ‘breaks’ à melhor.



Kecmanovic, que tinha como melhor resultado em Roland Garros uma presença na terceira ronda em 2022, pareceu ‘desligar-se’ do encontro, perdendo o terceiro set por 6-1 e ‘entregando’ o derradeiro parcial com dois ‘breaks’ logo nos seus dois primeiros jogos de serviço.



Depois de desperdiçar um primeiro ‘match point’ no sétimo jogo, o maiato consumou a vitória no seu serviço, após duas horas e 11 minutos em ‘court’.



Um ano depois de ter, juntamente com Henrique Rocha, feito história para Portugal, ao alcançar a terceira ronda do único Grand Slam de terra batida, Borges torna-se agora no primeiro a repetir a proeza.