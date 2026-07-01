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Borges vende cara a derrota com Sinner
O português Nuno Borges foi eliminado na segunda ronda de Wimbledon, depois de perder em três sets com o italiano Jannik Sinner, líder do ranking mundial e detentor do título do terceiro Grand Slam da temporada.
O número um português e 48.º do mundo perdeu com Sinner, por 7-6 (7-4), 7-6 (7-2) e 6-4, ao fim de duas horas e 32 minutos, não conseguindo repetir a presença na terceira ronda de 2025.
Depois da eliminação na segunda ronda em Roland Garros, Sinner chegou pela quinta vez seguida à terceira eliminatória do ‘major’ londrino, na qual vai defrontar o norte-americano Jenson Brooksby (81.º), que hoje afastou o peruano Ignacio Buse (34.º).
Depois da eliminação na segunda ronda em Roland Garros, Sinner chegou pela quinta vez seguida à terceira eliminatória do ‘major’ londrino, na qual vai defrontar o norte-americano Jenson Brooksby (81.º), que hoje afastou o peruano Ignacio Buse (34.º).
(Com Lusa)