Boston Celtics aumentam vantagem sobre Orlando Magic

Em mais um jogo em que o treinador Joe Mazzulla não utilizou o poste internacional português Neemias Queta, os campeões em título sentiram bem mais dificuldades do que no primeiro embate, que tinham vencido por 103-86.



Sem Tatum ao seu lado, Jaylen Brown assumiu o comando do ataque dos Celtics e foi o melhor, ao terminar o embate com 36 pontos, com 12 ‘tiros’ de campo marcados em 19 tentados (cinco em sete nos ‘triplos’), 10 ressaltos e cinco assistências.



O letão Kristaps Porzingis, com 20 pontos e 10 ressaltos, e Derrick White, com 17 pontos, seis ressaltos e cinco assistências, também foram importantes nos anfitriões.



No conjunto da Florida, destaque para os 32 pontos, nove ressaltos e sete assistências de Paulo Banchero e os 25 pontos, quatro ressaltos e quatro assistências do alemão Franz Wagner.



Por seu lado, os Cleveland Cavaliers também fizeram o 2-0 face aos Miami Heat, que baterem novamente em casa, desta vez por 121-112, com 30 pontos de Donovan Mitchell. Tyler Herro liderou os forasteiros, com 33.



No outro jogo de quarta-feira, a Oeste, os Houston Rockets, que tinham perdido o primeiro jogo em casa, ganharam o segundo, e empataram a eliminatória (1-1), ao baterem os Golden State Warriors por 109-94, liderados por 38 pontos de Jalen Green e 17 pontos, 16 ressaltos e sete assistências do turco Alperen Sengun.