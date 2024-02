Boston Celtics contratam poste Xavier Tillman

Tillman, de 25 anos, vai fortalecer as posições interiores dos Celtics, que já contam com Kristaps Porzingis, Al Horford, Luke Kornet e Neemias Queta, o que significa mais concorrência para o poste luso.O internacional português já fez esta época 22 jogos pelos Boston Celtics na NBA, contando com médias de 4,8 pontos, 4,5 ressaltos, 0,4 roubos de bola, 0,6 desarmes de lançamento e 0,5 assistências, além de 12.2 minutos por jogo.O poste internacional português, no último defeso, foi contratado pelos Boston Celtics, num contrato de duas vias, o que faz com que jogue na equipa principal, mas também nos Maine Celtics, que disputam a G-League.