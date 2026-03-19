Boston Celtics vencem Golden State Warriors

(Com Lusa)

No 70.º jogo a titular na NBA – 64 esta temporada –, Queta marcou quatro dos sete lançamentos de campo que tentou, conseguindo ainda sete ressaltos, três assistências e um roubo de bola em 28.09 minutos.Na sua quinta temporada da NBA, o poste português tem médias de 9,9 pontos, 8,3 ressaltos, 1,5 assistências e 1,3 desarmes de lançamento em 25,2 minutos de utilização por jogo.No encontro frente aos Warriors, Jaylen Brown marcou 32 pontos, com Jayson Tatum a conseguir um ‘duplo-duplo’, com 24 pontos e 10 ressaltos, tendo Gary Payton II e Pat Spencer, com 14 pontos, sido os melhores marcadores dos Warriors, que continuam sem contar com Stephen Curry.Com a terceira vitória seguida, os Celtics, que já asseguraram a presença na segunda fase, mantêm o segundo lugar da Conferência Este, com 46 triunfos e 23 derrotas, enquanto os Warriors, com 33 vitórias e 36 desaires, são décimos no Oeste, em lugar de acesso ao play-in.