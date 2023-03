Bouwahjgie Nkrumie supera Bolt e faz história

Chama-se Bouwahjgie Nkrumie e o nome, apesar de complicado, promete entrar para a história da velocidade. Para já, o jovem jamaicano fez algo que Usain Bolt não tinha conseguido: enquanto júnior, baixar da barreira dos 10 segundos.Nos campeonatos nacionais, Nkrumie terminou os 100m com um número quase redondo: 9,99 segundos. O feito torna-se ainda mais impressionante se tivermos em conta que o velocista abrandou e olhou por cima do ombro mais do que uma vez.





Mesmo assim, como o compatriota Bolt em tantas ocasiões, terminou com vantagem folgada.



Bouwahjgie Nkrumie, de 19 anos, tornou-se no terceiro velocista do planeta a baixar, enquanto júnior, da marca dos 10 segundos.