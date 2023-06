Em troca por Beal, três vezes All Star, os Wizards recebem Chris Paul, Landry Shamet e várias escolhas de segunda ronda do "draft".Na temporada 2022/23, Bradley Beal, de 29 anos, conseguiu médias de 23,2 pontos, 5,4 assistências e 3,9 ressaltos, em 50 encontros.Beal conta 11 épocas na NBA, todas ao serviço do conjunto de Washington, e tem média de carreira de 22,1 pontos.