Brady Gilmore vence na consagração de Vingegaard na Volta à Catalunha

Depois de ter vencido com clareza as duas chegadas em alto, na quinta e sexta etapas, o vencedor da última Volta a Espanha mostrou não ter rival à altura na Catalunha e terminou com 1.22 minutos de avanço sobre o francês Lenny Martínez, que segurou o segundo lugar, com oito segundos de avanço sobre o alemão Florian Lipowitz (RedBull-BORA-Hansgrohe), terceiro.



Na sua estreia na corrida catalã, Vingegaard somou a segunda vitória em provas por etapas esta temporada, depois de, na estreia em 2026, ter sido ainda mais dominador no Paris-Nice, assumindo-se ainda mais como o grande candidato à vitória na Volta a Itália, que se disputa de 08 a 31 de maio.



“Estou otimista para o Giro, onde terei de ter um grande nível”, assegurou Vingegaard, que vai fazer a sua primeira Volta a Itália, depois de já ter vencido o Tour em 2022 e 2023 e a Vuelta em 2025.



Apesar do trabalho da Red Bull-BORA-hansgrohe nos 95,1 quilómetros da última etapa, em especial no circuito final, com sete subidas a Montjuic (contagem de terceira categoria), Vingegaard não se deixou surpreender.



“Hoje, concentrei-me sobretudo na classificação geral e não na vitória da etapa. Os homens da Red Bull fizeram um bom trabalho para me isolar antes de um ataque, mas felizmente consegui defender a minha posição. Foi uma bela semana, estou contente com este excelente início de época, espero continuar assim”, disse.



A discussão da etapa acabou por ficar reduzida a um grupo de cerca de três dezenas de ciclistas, com Brady Gilmore a impor-se em 2:06.44 horas, o mesmo tempo do francês Dorian Godon (INEOS), que tentava a terceira vitória nesta edição da Volta à Catalunha, e do belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe), segundo e terceiro, respetivamente.



Para Gilmore, de 24 anos, esta foi a primeira vitória em corridas do World Tour, a segunda da NSN na Volta a Catalunha, ‘casa’ de um dos cofundadores do principal patrocinador, o ex-futebolista Andrès Iniesta, que hoje visitou a equipa.



A acabar uma semana negativa na Catalunha, o português João Almeida (UAE Emirates) voltou hoje a perder tempo, terminando a 2.58 minutos do vencedor, tal como o compatriota Afonso Eulálio (Bahrain Victorius).



Na geral, João Almeida, que surgia como um dos candidatos à vitória final, terminou em 38.º, a 21.43 minutos de Vingegaard, com Eulálio a ser 46.º, a 28.58.



NFO // MO