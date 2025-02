Braga, detentor do troféu, visita Benfica nos quartos da Taça de Portugal de futsal

Os rivais lisboetas, que só se poderão encontrar na final da edição de 2024/25, tiveram sortes distintas, com o Benfica, segundo classificado na Liga, a receber o terceiro posicionado, enquanto o Sporting, líder do escalão principal, enfrenta o primeiro colocado da Série 1 de Manutenção da II Divisão.



Os minhotos, que venceram pela primeira vez a Taça de Portugal na época passada, medem forças com o segundo clube com mais títulos conquistados na prova, com oito, atrás do Sporting, tetracampeão nacional, que já ergueu o troféu em nove ocasiões.



Além dos jogos dos ‘grandes’ da capital portuguesa, os quartos de final proporcionam também os confrontos entre Sassoeiros – o outro ‘sobrevivente’ do escalão secundário – e Ferreira do Zêzere, e entre Quinta dos Lombos e Leões de Porto Salvo.



Nas meias-finais, o vencedor da partida entre Sporting e Ladoeiro defronta Sassoeiros ou Ferreira do Zêzere, enquanto a equipa que se impuser no Benfica-Sporting de Braga joga com Quinta dos Lombos ou Leões de Porto Salvo, o que inviabiliza um dérbi lisboeta antes da final.



Os encontros da 'final a oito' da Taça de Portugal de futsal da época 2024/25 realizam-se entre 26 e 30 de março.



- Programa dos quartos de final:



Benfica - Sporting de Braga



Sassoeiros - Ferreira do Zêzere



Sporting - Ladoeiro



Quinta dos Lombos - Leões de Porto Salvo



- Programa das meias-finais:



Sporting/Ladoeiro – Sassoeiros/Ferreira do Zêzere



Benfica/Sporting de Braga - Quinta dos Lombos/Leões de Porto Salvo