O ciclista norte-americano Brandon McNulty (UAE Emirates) é o primeiro líder da Volta a Espanha, que hoje arrancou com um contrarrelógio individual de 12 quilómetros entre Lisboa e Oeiras, com o colega de equipa João Almeida (UAE Emirates) em 10.º.

Brandon McNulty, de 26 anos, concluiu o exercício em 12.35 minutos, sendo dois segundos mais rápido do que o checo Mathias Vacek (Lidl-Trek), segundo, e três do que o belga Wout van Aert (Visma-Lease a Bike), terceiro, com Almeida em 10.º, a 19.



No domingo, a segunda de três etapas em Portugal da Vuelta liga Cascais a Ourém em 194 quilómetros, com duas subidas de quarta categoria no percurso, o Alto da Lagoa Azul e o Alto da Batalha.