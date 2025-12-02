Brasil marca encontro com a Espanha nas meias-finais

A seleção brasileira chegou ao intervalo a vencer por 5-0, graças aos golos marcados por Emilly, aos 04 e 11 minutos, Ana Luiza, aos 09, Débora Vanin, aos 13, e Luana Rodrigues, aos 14, e o melhor que as japonesas conseguiram foi reduzir, na sequência de um autogolo de Júlia, aos 36, antes de Emilly concretizar o ‘hat-trick’, aos 39, e fechar a contagem.



O Brasil vai defrontar a Espanha nas meias-finais da edição inaugural do Mundial feminino de futsal, num embate que opõe as campeãs sul-americana e europeia, marcado para sexta-feira, pouco depois de as seleções de Portugal e da Argentina se defrontarem na outra meia-final, em jogo com início às 10:00 (hora em Lisboa).



A equipa portuguesa, que venceu o Japão na primeira fase da competição, por 3-1, qualificou-se também hoje para as meias-finais, ao golear a Itália por 7-2, numa partida em que Lídia Moreira se destacou, ao marcar três golos.



A primeira edição do Campeonato do Mundo feminino de futsal decorre em Manila até domingo, dia em que se realiza a final e o encontro de atribuição do terceiro e quarto lugares.

