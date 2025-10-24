Mais Modalidades
Râguebi
Brasil substitui Paraguai na qualificação para o Mundial de râguebi de 2027
A World Rugby anunciou hoje que o Brasil vai substituir o Paraguai no torneio de qualificação para o Mundial masculino de râguebi de 2027, que se realizará no Dubai entre os dias 8 e 18 de novembro.
A competição vai atribuir a última vaga para o próximo Campeonato do Mundo, a ser disputado na Austrália.
Inicialmente, o Paraguai tinha garantido o seu lugar no torneio do Dubai após vencer o Brasil numa eliminatória no início de outubro. No entanto, a Federação Internacional de Râguebi desqualificou o Paraguai por ter alinhado com um jogador inelegível nos dois jogos da eliminatória.
Assim, as quatro equipas que disputarão o torneio no Dubai serão Brasil, Bélgica, Namíbia Samoa, que lutarão pela 24.ª e última vaga para o Mundial da Austrália de 2027.
O Mundial contará, pela primeira vez, com 24 equipas, em vez das 20 habituais estabelecidas desde a edição de 1999.
As 23 seleções já apuradas para a competição: Austrália (organizador), França, Nova Zelândia, Itália, Irlanda, África do Sul, Escócia, País de Gales, Fiji, Inglaterra, Argentina, Japão, Geórgia, Espanha, Portugal, Roménia, Tonga, Uruguai, Canadá, Estados Unidos, Chile, Zimbabue e Hong Kong, que fará a sua estreia no torneio.
Inicialmente, o Paraguai tinha garantido o seu lugar no torneio do Dubai após vencer o Brasil numa eliminatória no início de outubro. No entanto, a Federação Internacional de Râguebi desqualificou o Paraguai por ter alinhado com um jogador inelegível nos dois jogos da eliminatória.
Assim, as quatro equipas que disputarão o torneio no Dubai serão Brasil, Bélgica, Namíbia Samoa, que lutarão pela 24.ª e última vaga para o Mundial da Austrália de 2027.
O Mundial contará, pela primeira vez, com 24 equipas, em vez das 20 habituais estabelecidas desde a edição de 1999.
As 23 seleções já apuradas para a competição: Austrália (organizador), França, Nova Zelândia, Itália, Irlanda, África do Sul, Escócia, País de Gales, Fiji, Inglaterra, Argentina, Japão, Geórgia, Espanha, Portugal, Roménia, Tonga, Uruguai, Canadá, Estados Unidos, Chile, Zimbabue e Hong Kong, que fará a sua estreia no torneio.