Brasil substitui Paraguai na qualificação para o Mundial de râguebi de 2027

A competição vai atribuir a última vaga para o próximo Campeonato do Mundo, a ser disputado na Austrália.



Inicialmente, o Paraguai tinha garantido o seu lugar no torneio do Dubai após vencer o Brasil numa eliminatória no início de outubro. No entanto, a Federação Internacional de Râguebi desqualificou o Paraguai por ter alinhado com um jogador inelegível nos dois jogos da eliminatória.



Assim, as quatro equipas que disputarão o torneio no Dubai serão Brasil, Bélgica, Namíbia Samoa, que lutarão pela 24.ª e última vaga para o Mundial da Austrália de 2027.



O Mundial contará, pela primeira vez, com 24 equipas, em vez das 20 habituais estabelecidas desde a edição de 1999.



As 23 seleções já apuradas para a competição: Austrália (organizador), França, Nova Zelândia, Itália, Irlanda, África do Sul, Escócia, País de Gales, Fiji, Inglaterra, Argentina, Japão, Geórgia, Espanha, Portugal, Roménia, Tonga, Uruguai, Canadá, Estados Unidos, Chile, Zimbabue e Hong Kong, que fará a sua estreia no torneio.

