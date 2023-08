Brasileiro Felipe Banderó reforça equipa de voleibol do Benfica

O oposto brasileiro Felipe Banderó, que estava nos Emirados Árabes Unidos, é reforço da equipa de voleibol do Benfica, anunciaram hoje os tetracampeões nacionais, em comunicado divulgado no site oficial.

“O Benfica foi uma oportunidade muito boa, porque tem atletas com quem já trabalhei e, sobretudo, admiro o trabalho do técnico desde que era juvenil. É um desafio jogar num clube de tanta tradição, mas gosto de desafios. Estou muito feliz por fazer parte desta família", disse o voleibolista, em declarações à BTV.



O oposto vai reencontrar no Benfica o treinador Marcel Matz, com quem se cruzou nas seleções jovens brasileiras.



Banderó, de 35 anos, passou a última temporada ao serviço do Baniyas, dos Emirados Árabes Unidos, depois de passagens pelo São Caetano e pelos campeonatos de Itália, Suíça, Coreia do Sul, Líbano e Qatar.