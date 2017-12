Brasileiro Fernandinho "sente orgulho" em reforçar o futsal do Benfica

Lusa 29 Dez, 2017, 16:52 | Outras Modalidades

"O meu sentimento é de profundo orgulho em representar o Benfica, que é uma grande equipa. Quando o clube me contactou, no Brasil, nem pensei duas vezes", afirmou em conferência de imprensa Fernando Nascimento Cosme, jogador de 34 anos e 1,70 metros, que se sagrou campeão do mundo de futsal em 2012 pela seleção do Brasil.



Fernandinho, que representou na última a formação brasileira do Joinville, garantiu ter vindo "para ajudar o Benfica a ganhar tudo o que tiver de disputar", que disse ter tudo "propostas para continuar no Brasil", mas preferiu "optar por um grande clube europeu como o Benfica".



"Mas antes de decidir falei com o Robinho, que volta a ser meu colega de equipa e que me transmitiu o calor existente entre a equipa e os adeptos", clarificou Fernandinho, que conhece bem o futsal europeu e mundial, já que representou, durante sete anos seguidos (entre 2010 e 2017), a poderosa equipa russa do Dínamo de Moscovo, com a qual conquistou quatro campeonatos e cinco Taças da Rússia.



Atual segundo classificado da I Liga de futsal, a três pontos do líder Sporting, Fernandinho será mais uma valiosa opção para o técnico Joel Rocha gerir no ataque ao domínio leonino, rival que ostenta o estatuto de bicampeão nacional.



"Considero-me um jogador veloz", atalhou Fernandinho, que classifica o português Ricardinho como o melhor jogador do mundo e que também apresenta credenciais de goleador, já que foi o melhor marcador no Campeonato do Mundo de Clubes de 2013.



Para Domingos Almeida Lima, vice-presidente benfiquista responsável pelas modalidades coletivas do clube encarnado, " Fernandinho é um atleta de renome mundial".



"E nem sempre surge a oportunidade de contratar um jogador como o Fernandinho. O Benfica, quando contrata um atleta, é sempre com a perspetiva de melhorar o coletivo", sublinhou.