Brasileiros Orlando Luz e Rafael Matos na final de pares
Os tenistas brasileiros Orlando Luz e Rafael Matos, segundos cabeças de série, qualificaram-se hoje para a final de pares do Estoril Open, depois de afastarem os neerlandeses Sander Arends e David Pel, terceiros pré-designados.
`Carrascos` de João Domingues e Tiago Torres nos quartos de final, Orlando Luz (44.º do ranking mundial de pares) e Rafael Matos (40.º) venceram Sander Arends (54.º) e David Pel (57.º), por 4-6, 6-4 e 10-6, em uma hora e 40 minutos.
Na final, os brasileiros vão encontrar a dupla vencedora da outra meia-final, que vai opor os portugueses Francisco Cabral (27.º) e Nuno Borges (387.º), campeões em 2022, aos franceses Titouan Droguet (307.º) e Kyrian Jacquet (618.º), repescados para o quadro principal.