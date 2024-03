Brigid Kosgei corre a Meia Maratona de Lisboa

Entre as portuguesas, deverão marcar presença algumas das mais fortes atletas da atualidade, nomeadamente Susana Godinho, recentemente apurada para a Maratona dos Jogos Olímpicos Paris2024, Solange Jesus e Sara Moreira.a presença de 10 atletas com melhores marcas abaixo da hora, entre os quaisOs atletas de elite vão partir de Algés para os 21.097,5 quilómetros da corrida, tendo como prémio 150 mil euros caso seja batido o recorde mundial da distância, em masculinos ou femininos.A prova popular da Meia Maratona de Lisboa e a mini maratona vão partir às 10h05 da Ponte 25 de Abril, em Almada, com a meta instalada junto ao Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa.