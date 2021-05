Britânico Jonathan Rea conquista `pole` para prova de Superbikes no Estoril

Estoril, Lisboa, 29 mai 2021 (Lusa) – O piloto britânico Jonathan Rea (Kawasaki) conquistou hoje a ‘pole position’ para a segunda prova do Mundial de Superbikes, a decorrer este fim de semana no Circuito do Estoril, ao bater o recorde da pista.



Na sessão de 15 minutos, o hexacampeão mundial rodou a 1.35,876 minutos, sendo o novo recorde do traçado português nesta categoria do motociclismo, que pertencia ao turco Toprak Razgatlioglu, piloto da Yamaha, que, em 2020, fez 1.36,154 minutos.



O também britânico Scott Redding, da Ducati, parte do segundo lugar da grelha, após efetuar um tempo de 1.36,047 minutos, enquanto Razgatlioglu ocupará a terceira posição, com 1.36,164, ao beneficiar de uma penalização imposta a Alex Lowes (Kawasaki), que tinha finalizado em terceiro, mas que partirá da 10.ª posição.



O norte-americano Garrett Gerloff (Yamaha) ‘abre’ a segunda linha da grelha de partida, no quarto posto, acompanhado pelo britânico Tom Sykes (BMW) e pelo italiano Michael Ruben Rinaldi (Ducati), nas quinta e sexta posições, respetivamente.



Estes resultados definiram a grelha inicial para a primeira corrida do fim de semana, agendada para as 14:00 de hoje, e para a corrida ‘superpole’, em formato de ‘sprint’ com 10 voltas ao circuito, pelas 11:00 de domingo. Essa corrida irá determinar, parcialmente, a grelha para a última corrida da ronda, às 14:00 de domingo.



A classificação do Mundial de Superbikes, com apenas uma ronda realizada, em Aragão (Espanha), tem na liderança Jonathan Rea, com 57 pontos, seguido do colega de equipa Alex Lowes, que soma 45, e de Scott Redding, com 40.



Na categoria de Supersport, o italiano Federico Caricasulo (GMT94 Yamaha) arrecadou a ‘pole’, rodando a 1.39,973 minutos, à frente do alemão Philip Oettl (Kawasaki) e do sul-africano Steven Odendaal (Evan Bros. Yamaha), atual líder da tabela, com 50 pontos, em comparação com os 31 do suíço Dominique Aegerter e os 27 do transalpino Raffaele de Rosa.