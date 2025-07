Bronze e quarto lugar nos Mundiais sub-23 animam o remo luso para Los Angeles2028

“Quando for o apuramento, vamos competir contra seniores, quando provavelmente teremos 75% da equipa em idade sub-23. Mas isso faz parte da nossa estratégia, continuar a consolidar o trabalho que temos feito e potenciar o que eles ainda poderão fazer”, disse o técnico nacional José Velhinho.



Em declarações à Lusa, o responsável comentava a medalha de bronze conquistada por Diogo Gonçalves no domingo, na prova de skiff (BM1x), em Poznan, um dia depois de Pedro Rodrigues e Tomás Neves terem sido quartos, a escassos 25 centésimos de segundo da medalha de bronze no evento de double-scull (BM2x).



“Em relação à qualificação (olímpica), não sabemos ao certo ainda que tripulações é que iremos levar, se será um barco de quatro e um duplo, se será um duplo e um skiff, vai depender de como eles forem evoluindo ao longo do ano e das épocas”, completou.



Depois de ter estado em Pequim2008, Londres2012 e Tóquio2020, o remo luso falhou a ida a Paris2024, pretendendo voltar ao maior palco desportivo internacional em 2028.



José Velhinho elogiou o desempenho do trio na Polónia, destacando a ambição revelada por ambas as tripulações em vencer as respetivas provas, num dos casos premiada com medalha, enquanto no outro um amargo quarto lugar, “quando lideraram boa parte da regata”.



O próximo desafio do trio vai ser nos Europeus de sub-23, que vão decorrer em 06 e 07 de setembro, em Racice, na República Checa, nos quais Portugal deve testar uma embarcação de quatro remadores.