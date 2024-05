Bruno Carvalho é o único português no torneio de Bona

Na segunda ronda, o único luso ainda em prova joga na sexta-feira contra Wei Cheng-Su, de Taipé, um adversário que vem das rondas de qualificações.

No lado feminino, a portuguesa Hok In Lam bateu a francesa Uliana Golubnycha, para a conquista de uma das vagas no quadro principal, do qual foi facilmente afastada pela inglesa Leona Lee, com 21-6 e 21-18.



A seleção portuguesa teve ainda várias duplas a começar a competição no quadro principal, nomeadamente Bruno Carvalho e David Silva, derrotados pelos irlandeses Scott Guildea e Paul Reynolds, sextos cabeças de série, que se impuseram por 19-21, 21-7 e 21-17.



Diogo Glória e Gabriel Rodrigues jogaram contra os suecos Jesper Borgstedt e Max Svensson e também perderam, por 21-13 e 21-14.



No setor feminino, Mariana Neves e Marta Sousa perderam por duplo 21-12 frente às neerlandesas Diede Odijk e Iris Van Leijsen, segundas pré-designadas.



A dupla mista da seleção lusa, composta por Bruno Carvalho e Mariana Neves, encontrou-se os alemães Simon Krax e Amelie Lehman, para perder por 21-19 e 21-17.



Portugal não vai ter qualquer atleta de badminton nos Jogos Olímpicos Paris2024.