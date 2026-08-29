Bryan Coquard vence oitava etapa e Mas sucede na liderança a Pogacar
O ciclista francês Bryan Coquard (Cofidis) venceu sábado ao sprint a oitava etapa da Volta a Espanha, marcada pela desistência, após queda, do esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), que cedeu a liderança ao espanhol Enric Mas (Movistar).
Coquard cumpriu os 171 quilómetros entre Puçol e Xeraco em 3:47.06 horas, ao bater sobre a meta o dinamarquês Mads Pedersen (Lidl-Trek), segundo, e o belga Jordi Meeus (Bota-Hansgrohe), terceiro, num final também marcado por uma queda coletiva.
Na geral individual, Enric Mas lidera com 1.11 minutos de vantagem sobre o austríaco Felix Gall (Decathlon), segundo, e 1.33 face ao esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe), terceiro.
A nona etapa realiza-se no domingo, entre La Vila Joiosa/Villajoyosa e o Alto de Aitana.Costa Blanca, na distância de 187,4 quilómetros.