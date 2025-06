Bublik derrota Medvedev na final de Halle

No evento de relva germânica, o atual 45.º posicionado da hierarquia mundial precisou de uma hora e 23 minutos para se impor diante do russo (11.º), por 6-3 e 7-6 (7-4).



Depois das conquistas em Montpellier, em 2022 e 2024, Antuérpia e Halle, ambas em 2023, Bublik venceu, desta forma, o quinto torneio ATP da carreira, quando falta apenas uma semana para arrancar o torneio de Wimbledon, em Inglaterra, terceiro major da temporada, no qual ambos os tenistas vão estar presentes.