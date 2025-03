Bublik no caminho de Borges em Phoenix

O bicampeão português do torneio norte-americano derrotou nos quartos de final o anfitrião Colton Smith, número 261 do ranking ATP, em dois ‘sets’, por duplo 6-4, alcançando assim o seu 12.º triunfo consecutivo no piso rápido do Arizona Tennis Cassic.



“Acho que fiz um bom encontro. Senti que era favorito e que, se fizesse um bom jogo, tinha boas hipóteses. Mas ele também conseguiu meter muita pressão do meu lado. Estava a responder bem, principalmente no início do segundo ‘set’, e acho que nessa altura soubemos os dois a aproveitar bem os jogos de resposta. Mas nos momentos decisivos, a partir do 4-4, estive superior e isso fez toda a diferença”, avaliou Borges, em declarações à agência Lusa.



Depois de “um encontro bastante equilibrado do princípio ao fim”, o tenista maiato, número 36 mundial, voltará a encontrar Alexander Bublik, que atualmente figura no 82.º lugar no ranking, mas há um ano era top 20, após o último embate entre ambos no Masters 1.000 de Roma, em maio de 2024, na altura favorável ao português.



“Do Bublik espero um bocadinho de tudo. Sei que é um jogador de altos e baixos, de momentos muito bons e outros menos bons, em que se calhar dá para capitalizar. Vou tentar estar o mais constante possível e sempre à procura. Senti que da última vez isso foi chave. Houve momentos em que ele realmente foi superior, mas, na totalidade do encontro, consegui estar melhor mais tempo e eu vou à procura disso hoje”, avançou o primeiro cabeça de série.



A meia-final entre o tenista do Centro de Alto Rendimento da Federação Portuguesa de Ténis, que venceu as últimas duas edições do Challenger de Phoenix, e o cazaque está agendada para hoje às 20:30 (horas de Lisboa), logo seguida do desafio entre o brasileiro João Fonseca (80.º ATP) e o japonês Kei Nishikori (76.º ATP).