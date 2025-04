Bucks vencem Suns com recorde

Os Bucks acertaram 68,9% dos lançamentos de campo tentados (51 em 74), naquela que passou a ser igualmente a melhor prestação da história da franquia, com todos os oito jogadores utilizados a atirarem acima dos 50%.



O grego Giannis Antetokounmpo foi o melhor marcador do encontro, com 37 pontos, com 12 em 18 de lançamentos de campo, aos quais juntou 11 ressaltos, com Ryan Rollins a lançar a 80%, conseguindo 23 pontos para os Bucks, que são sextos da Conferência Este.



Sem Kevin Durant, Devin Booker fez tudo para impedir a derrota dos Suns, mas os seus 39 pontos e 11 assistências não foram suficientes, deixando a equipa de Phoenix em 11.º lugar, fora do acesso ao play-in.



Stephen Curry com "mão quente"



Histórica foi também a noite de Stephen Curry, que se tornou o primeiro jogador a conseguir pelo menos 50 pontos, 10 triplos e cinco roubos de bola num só jogo, ao conseguir 50 pontos, 12 triplos e cinco roubos, aos quais juntou oito assistências no triunfo dos Golden State Warriors sobre os Memphis Grizzlies, por 134-125.



Para se tornar o 25.º melhor marcador da história da NBA, o base dos californianos acertou 12 dos 20 triplos tentados, naquele que foi o 10.º encontro da sua carreira com pelo 50 pontos e 10 triplos.



O triunfo foi importante para os Golden State Warriors, que ultrapassaram os Grizzlies na quinta posição do Oeste, com 44 vitórias e 31 derrotas, menos uma do que o conjunto de Memphis.



Jokic em alta mas insuficiente



Nikola Jokic, três vezes jogador mais valioso nas últimas quatro temporadas, conseguiu a melhor pontuação da carreira e mais um "triplo-duplo", com 61 pontos, 10 assistências e 10 ressaltos, mas foi incapaz de impedir a derrota dos Denver Nuggets em casa com os Minnesota Timberwolves, por 140-139, após dois prolongamentos.



O poste sérvio conseguiu a melhor marca de pontos da temporada na NBA, naquele que foi apenas o terceiro ‘triplo-duplo’ de 60 pontos na história da liga, numa altura em que parece ser cada vez mais o único candidato a novo prémio de MVP, estando no pódio da temporada em pontos, ressaltos e assistências por jogo.



Os Denver Nuggets são terceiros no Oeste, com 47 vitórias e 29 derrotas, enquanto os Minnesota Timberwolves são sétimos, com 44 triunfos e 32 desaires.