Cabral apura-se em Punta Cana

Depois de derrotar a dupla italiana, que recebeu um convite de última hora, o par luso-alemão, segundo cabeça de série, vai defrontar os norte-americanos Robert Cash (92.º da hierarquia de pares) e JJ Tracy (74.º).Francisco Cabral está a fazer a sua estreia ao lado de Jebens, que é o seu quinto parceiro da temporada, na qual tem como melhor resultado a presença nos quartos de final do Open da Austrália, primeiro torneio do Grand Slam da temporada, juntamente com o compatriota Nuno Borges.