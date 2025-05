Cabral confiante para uma “primeira ronda extremamente complicada” em Roland Garros

“Estamos confiantes. Temos feito muitos encontros nas últimas semanas e felizmente temos ganho bastantes jogos”, começou por comentar o tenista natural do Porto, em declarações à Lusa.



Francisco Cabral, melhor jogador português da variante de pares, ao ocupar a 49.ª posição no ranking ATP, e Lucas Miedler (53.º ATP) registam 15 triunfos nos últimos 18 encontros e quatro finais nos derradeiros cinco torneios. Em conjunto, conquistaram dois títulos 'challenger' em terra batida, em Madrid e Bordéus.



“Temos uma química muito boa dentro e fora do campo e isso reflete-se durante os encontros e treinos. Acho que os nossos jogos se complementam muito bem e vamos continuar a trabalhar para melhorar e evoluir”, explicou o vice-campeão do Estoril Open, torneio que venceu em 2022, ao lado do amigo e compatriota Nuno Borges.



Naquela que será a sua terceira participação no quadro principal de pares do segundo 'major' da época, o representante nacional e o austríaco vão defrontar uma das duplas favoritas, formada pelo espanhol Granollers (10.º ATP), finalista de Roland Garros em 2014, e o argentino Zeballos (11.º), um par que detém 12 títulos em conjunto, oito dos quais no pó de tijolo.



“A primeira ronda é contra dois adversários muito bons, uma dupla muito completa e habituada a este tipo de torneios e encontros. Vamos dar o nosso melhor e temos de fazer um bom jogo para termos hipóteses de sair com a vitória. A preparação tem corrido bem, estamos a treinar bem e com confiança. O primeiro objetivo passa por ganhar a primeira ronda. É uma ronda extremamente complicada e não faz sentido estar já a pensar muito para a frente”, defendeu o portuense, de 28 anos.



Além de Francisco Cabral, Nuno Borges, número um nacional e 41 do mundo de singulares, também vai disputar o quadro de pares do torneio francês, na companhia do francês Arthur Rinderknech, tendo encontro marcado com o belga Zizou Bergs e o neerlandês Jesper de Jong.