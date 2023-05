Cabral e Matos ganham no challenger de Bordéus

A dupla luso-brasileira impôs-se com os parciais de 6-4 e 7-6 (7-3), em uma hora e 40 minutos, para avançar para a segunda ronda do challenger francês.Após ter jogado com oito parceiros diferentes esta temporada, o maior especialista português de pares e 55.º jogador mundial da variante iniciou em Bordéus uma parceria com o número um brasileiro (e 35.º ATP), que irá prolongar-se, pelo menos, até Roland Garros.Segundos cabeças de série do challenger francês, Cabral e Matos aguardam agora para conhecer quem serão os seus adversários na segunda ronda, que sairão do duelo entre o belga Michael Geerts e o britânico Ryan Peniston e o francês Jonathan Eysseric e o paquistanês Aisam Ul-Haq Qureshi.