Cabral e Miedler perdem final de pares

O encontro do título, que começou uma hora mais tarde do que o previsto, devido a aguaceiros, foi decidido em dois `sets`, com os primeiros cabeças de série a vencerem por 7-5 e 6-3, em uma hora e 14 minutos.

Enquanto Cabral, campeão do torneio em 2022, a jogar ao lado de Nuno Borges, e o austríaco disputaram esta época a terceira final consecutiva, com um triunfo no challenger de Madrid, o uruguaio Behar (44.º ATP de pares) e Vliegen (57.º ATP) conquistaram o primeiro título da temporada na terra batida do challenger português.