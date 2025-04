Cabral nas "meias" de pares em Madrid

Cabral, 57.º do ranking mundial de pares, fez dupla com Miedler e venceram a partida com os parciais de 6-2 e 6-4, num encontro disputado em terra batida e que teve a duração de uma hora e dois minutos.



Depois de beneficiarem da uma desistência para avançarem diretamente para os quartos de final, a dupla, que é a terceira cabeça de série no torneio, seguiu hoje em frente na prova do circuito challenger.



Nas meias-finais vão defrontar o brasileiro Orlando Luz e ao francês Albano Olivetti, segundos cabeças de série.